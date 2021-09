Fratelli d'Italia, la sorella di Stefano Caldoro candidata al consiglio comunale di Napoli con Giorgia Meloni

04 settembre 2021 a

Alessandra Caldoro. sorella dell'ex presidente della Regione Campania, è candidata al consiglio comunale di Napoli a fianco di niente di meno di Fratelli d'Italia. La sorella di Stefano Caldoro, come per sua stessa ammissione, come ultima tessera di partito che ha avuto è stata quella del Psi. Oggi invece è tra le fila di FdI che già in precedenza, all'annuncio del suo passaggio, aveva accolto Alessandra a braccia aperte.

"La scelta di Alessandra Caldoro è motivo di grande orgoglio per Fratelli d’Italia - commentava il coordinatore cittadino, Andrea Santoro -, con lei abbiamo condiviso l’organizzazione di numerose campagne elettorali e quindi conosciamo bene il suo prezioso valore in termini di esperienza, dedizione e passione per la militanza".

Poi anche la motivazione della diretta interessata: "Ho scelto di entrare in Fdi - scriveva invece su Facebook -, perché, come ho scritto sull’adesione, tutto è politica e c’è bisogno, soprattutto in un momento così difficile per il paese e per il mondo, che tutti diano un contributo scegliendo una casa di appartenenza. La casa giusta è quella di FdI, partito dove i valori di libertà e i diritti costituzionali sono difesi, così come sono difesi e tutelati i lavoratori autonomi e dipendenti, le piccole e medie imprese e soprattutto la famiglia e i giovani e le fasce più deboli. Fratelli di Italia è un partito guidato da Giorgia Meloni, una donna; da donna che si è sempre battuta per le donne, ne sono orgogliosa".

