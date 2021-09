Obbligo vaccinale, 7 elettori su 10 della Lega la pensano come Draghi: il sondaggio-Mentana ribalta il quadro

06 settembre 2021 a

Sebbene le posizioni politiche siano discordanti all’interno della stessa maggioranza che sorregge il governo di Mario Draghi, il Paese reale sembra essere molto più consapevole della situazione epidemiologica e delle misure che potrebbe richiedere nel prossimo futuro. Swg ha condotto una serie di sondaggi per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana: ne è emerso che il 63 per cento degli intervistati è favorevole all’obbligo vaccinale.

Vaccino, a favore anche gli elettori di FdI e Lega: ciò che i leader non devono scordare

Scorporando i dati per singoli elettorati, si evidenzia che i sostenitori del Pd sono favorevoli all’82 per cento e a seguire ci sono quelli della Lega: il 70 per cento direbbe sì all’obbligo vaccinale, soltanto il 17 per cento è contrario e il 13 non si esprime. Un messaggio chiaro indirizzato a Matteo Salvini: mettersi di traverso potrebbe non essere una buona scelta politica, a giudicare da quello che pensa la larga maggioranza del suo elettorato.

L’adesione più bassa a un eventuale obbligo vaccinale si registra invece tra le file di M5s e Fdi: i grillini sono i più contrari di tutti (36 per cento), a dimostrazione del fatto che è sbagliato semplificare la lotta sull’obbligo vaccinale come una questione di destra o sinistra. D’altronde il M5s è stato per anni il covo di complottisti vari, non sorprende che i contrari all’obbligo vaccinale arrivino soprattutto da lì. E poi dal partito della Meloni (34 per cento), che raccoglie il 48 per cento di favorevoli all’obbligo.

