Paolo Gentiloni, l'outsider in corsa per il Quirinale: così può "fregare" Berlusconi per il dopo-Mattarella

09 settembre 2021 a

a

a

I candidati più papabili nella corsa al Quirinale sono Sergio Mattarella, che dovrebbe così concedere un bis della sua presidenza, in scadenza il 3 febbraio, e il premier Mario Draghi che, lasciando Palazzo Chigi, aprirebbe allo scenario del voto anticipato. Sul primo fronte si è iniziato a muovere qualcosa con gli appelli di Roberto Benigni e Marco Mengoni, che hanno chiesto all'attuale capo dello Stato di rimanere ancora un po' al suo posto. Per Draghi, invece, si sono già espressi a favore importanti esponenti politici, a partire da Matteo Salvini e Goffredo Bettini. Non è escluso, però, che alla fine possa farsi strada verso il Colle un outsider di lusso, come scrive il Giornale.

Video su questo argomento Bettini scuote il Pd, Draghi più vicino al Colle. Covid, l'ultima frontiera. il vaccino Dna. Ecobonus, "mancano i soldi": su LiberoTv

Tra chi aspira alla presidenza c'è Silvio Berlusconi, che otterrebbe sicuramente i voti del centrodestra e forse anche quelli di Italia viva. I voti necessari a raggiungere la maggioranza assoluta richiesta dalla quarta votazione in poi, infatti, sono 505. E da questo punto di vista, il centrodestra non se la passa male: conta 449 preferenze su 1.008 grandi elettori. Un numero che potrebbe salire fino a 494 con Iv. Tuttavia a mettersi di traverso potrebbe essere, quasi sicuramente, il Movimento 5 Stelle, che per il Cavaliere non ha mai provato molta simpatia.

Video su questo argomento Enrico Letta terrorizzato dal congresso Pd? Retroscena: meglio Draghi al Colle e voto anticipato, la "pazza idea" del segretario

Dal fronte centrosinistra, invece, l'outsider in pole per il post Mattarella è Paolo Gentiloni, ex premier e ministro degli Esteri, ora commissario Ue agli Affari economici. La sua eventuale elezione dipenderebbe molto dai buoni rapporti che ha sia con Mattarella che con Draghi. I due presidenti , infatti, avrebbero un peso politico non indifferente nella partita. Uno degli ostacoli sul suo percorso, però, potrebbe essere rappresentato dall'ostilità di Matteo Renzi. Tuttavia - secondo il Giornale - "fallito il tentativo sul candidato di centrodestra, Gentiloni potrebbe riuscire a portare a casa anche una parte di voti di quello schieramento". Tra gli altri eventuali outsider ci sono, per la destra, Gianni Letta e Marcello Pera; per il centrosinistra, invece, Dario Franceschini e Romano Prodi.

"La trattativa segreta sul Quirinale. Si dice che...". Il retroscena: così Di Maio sta fregando Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.