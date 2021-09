Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: favorevoli al Green pass anche gli elettori della Lega e di Fdi

09 settembre 2021 a

Cosa pensano gli italiani del green pass? Ma soprattutto, gli elettori di Lega e Forza Italia come si esprimono? Da quanto emerge dal sondaggio di Fabrizio Masia illustrato in diretta da Luisella Costamagna ad Agorà, su Rai tre, nella puntata di oggi 9 settembre, gli italiani pensano che il certificato verde sia giusto. E' quanto sostengono 7 italiani su 10. "Più rilevante è vedere come è segmentata tra i vari elettorati la risposta", commenta il sondaggista.

Infatti a vedere bene gli ultimi dati si osserva che tra gli elettori della Lega di Matteo Salvini è favorevole al green pass il 66 per cento mentre è contrario il 32 per cento. Ma attenzione, perché anche tra i sostenitori di Giorgia Meloni, si contano più favorevoli che contrari alla misura. In particolare, si considera d'accordo sull'utilizzo del green pass il 5 per cento degli elettori di Fratelli d'Italia mentre è contrario il 40 per cento.

Per quanto riguarda gli altri partiti, la maggior percentuale di favorevoli al certificato verde si rileva nel Partito democratico e in Forza Italia. Nel Pd sostiene la misura il 98 per cento degli elettori (contrario l'1 per cento) e in FI il 92 per cento (con il 7 per cento di contrari). Nel Movimento 5 stelle sono favorevoli al certificato verde 79 grillini su cento.

