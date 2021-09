Debora Serracchiani lo sfregio a Matteo Salvini: "Irresponsabile. Ora che Giorgia Meloni va meglio..."

10 settembre 2021 a

"Questa è una maggioranza complessa: lealtà e coesione dovrebbero essere l'orizzonte comune: il Pd ce l'ha ben chiaro, a differenza di altri". Con queste parole Debora Serracchiani lancia una chiara frecciata a Matteo Salvini. La Lega infatti ha potuto cantare vittoria dopo aver ottenuto diverse importanti concessioni in cambio del suo voto favorevole al Green pass. Concessioni però a cui la deputata del Partito democratico non crede: "Faccio un po' fatica a leggere quella di oggi come una vittoria della Lega, a meno di non voler indossare le lenti della propaganda".

E ancora: "La maggioranza in Parlamento - nonostante l'atteggiamento scomposto di Salvini che in Cdm vota a favore e poi in aula tenta di cambiare ciò che ha votato in Cdm - sta facendo esattamente quanto è stato deciso dal governo, ossia dare via libera a una serie di scelte graduali che ci consentano di completare il piano vaccinale in sicurezza. Le stesse che presto ci porteranno, come ha appena ribadito il presidente del Consiglio, a estendere il certificato verde ad altri luoghi di lavoro".

Intervistata da Repubblica la dem vede nell'"ambiguità" di Salvini "la perenne competizione con la Meloni che sta andando meglio, non solo nei sondaggi". In ogni caso la Serracchiani si dice tranquilla e a chi le ricorda che l'agenda dell'esecutivo Draghi è dettata dal Carroccio, lei replica: "A me sembra che l'agenda Draghi, che è in buona parte l'agenda del Pd, risenta poco dell'incoerenza di Salvini". Che - per di più - la deputata definisce "irresponsabile". Il Pd infatti non cede: "Il passaporto verde è l'unico strumento per evitare nuove chiusure, che sarebbero una mazzata per l'economia e l'occupazione. La stragrande maggioranza degli italiani lo ha capito e infatti condivide la scelta del governo".

