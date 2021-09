Dritto e Rovescio, Giuseppe Conte spiazza Del Debbio: "Salvini e il caso Morisi? Non me la sento di farlo"

30 settembre 2021 a

Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento con Paolo Del Debbio in apertura della puntata di giovedì 30 settembre di Dritto e Rovescio, in onda come sempre su Rete4. Tra i vari argomenti trattati, il nuovo leader del Movimento 5 Stelle ha risposto anche a una domanda sul caso di Luca Morisi, l’ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini. Quest’ultimo si ritrova a dover spalare montagne di fango che gli stanno piovendo addosso, come se fosse responsabile della vita privata di un suo collaboratore.

E infatti quelle di Conte sono parole di buonsenso: “La vicenda riguarda personalmente Morisi e non mi sento di operare una strumentalizzazione politica per attaccare Salvini. Io voglio discutere con lui per alcune sue posizioni politiche inadeguate, a prescindere dal caso Morisi. Così come voglio discutere con Giorgia Meloni di alcuni comportamenti incomprensibili e irresponsabili, tenuti soprattutto nel momento più duro della pandemia quando ero alla guida del governo”.

L’ex presidente del Consiglio ha affrontato anche il tema delle elezioni amministrative, che saranno il suo primo vero test politico: “Nessuna preoccupazione, solo tanto entusiasmo ed energia che mi viene restituita dalle persone che incontro. Ho girato per tutta l’Italia ed è stato bello tornare a parlare con le persone, lo dobbiamo fare tutti, soprattutto noi che abbiamo responsabilità politica. Per ripartire con il piede giusto bisogna comprendere esigenze e umori delle persone”.

