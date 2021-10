Striscia la Notizia, Beppe Grillo distrugge Giuseppe Conte: "Devi finirla, maledetto", la frase 'rubata'

05 ottobre 2021 a

a

a

Tracollo, sprofondo, disastro M5s alle elezioni amministrative. Non solo Roma, dove Virginia Raggi rimane anni luce lontana dal ballottaggio. Il punto è che il partito guidato da Giuseppe Conte tracolla ovunque. Minimi storici. E così, contro il M5s, piove l'ironia, tagliente, di Striscia la Notizia, il tutto nella puntata post-elettorale, quella in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 4 ottobre.

Cadaveri abbandonati a Palermo, scoop-Striscia: "Ecco la situazione oggi", immagini terrificanti | Video

L'ironia è quella di Dario Ballantini e Sergio Friscia, imitatori di Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E il dialogo tra i due è surreale. "Belle le mie bimbe di Conte... vi faccio fare le groupie parlamentari", esordisce il finto-Conte tampinato da due ragazze. A quel punto fa irruzione il finto-Grillo: "Ma la vuoi finire, maledetto, di dire cavolate? Fa battute e non sappiamo che fine farà Virginia Raggi se non sarà più sindaco. Che le facciamo fare?". "E che ne so... la posso prendere nel mio staff. Ho tanto lavoro da fare", risponde l'ex premier, preso poi letteralmente per le orecchie dal comico.

Shorts inguinali e (troppo) attillati? Immagine proibita: lo stacchetto delle veline incendia la prima serata | Video

Cambio di scena. Ecco Conte che vende pop-corn fuori dal Parlamento. "Visto che bel lavoro che ti ho trovato? Quando hai finito qui vai a vendere le cose insieme a Luigi Di Maio allo stadio. Finalmente entrambi conterete qualcosa: i soldi dei guadagni, maledetti...", lo impallina Beppe Grillo. E ancora, il comico aggiunge riferendosi a Virginia Raggi: "Non riesce a raccogliere l'immondizia, figurati quanti voti riesce a raccogliere". E Conte si lamenta: "Ma dai, dammi una mano...". "Vuoi una mano? Eccola", e giù con lo schiaffone. Una grottesca ma calzante sintesi del momento che stanno vivendo i grillini.

Striscia, sfottò al M5s: qui il video

Questa roba nelle scuole, "Striscia" inchioda Roberto Speranza: mascherine, roba da matti nelle scuole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.