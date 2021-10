Pippo Franco e il presunto Green Pass falso? Si mette male, non solo denuncia: indiscrezioni dalla procura

06 ottobre 2021 a

Per Pippo Franco si mette male. Si apprende, infatti, che il comico è stato denunciato per il possesso di un Green pass falso dai carabinieri dei Nas. Ora, il suo nome potrebbe finire sul registro degli indagati della procura di Roma, che indaga sul giro di un medico di base della Asl di Roma 2 che, questa l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe fornito un centinaio di certificazioni verdi false alla "Roma bene".

Il caso era stato sollevato dal Fatto Quotidiano, che rivelava come il medico in questione fosse indagato. Tra i suoi clienti, appunto, l'attore. A destare qualche sospetto, anche il fatto che Pippo Franco risieda dalla parte opposta della città rispetto a quella del medico di base in questione, dove è registrato. Ma va sottolineato che è possibile farlo, ovvero è possibile avere un medico di base che non sia quello più "logico" da un punto di vista geografico.

Il medico e dentista finito al centro delle indagini dei Nas era stato perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri. Tempo fa, sul suo profilo Instagram, Pippo Franco aveva pubblicato una foto che lo ritraeva insieme al dottore, nel suo studio, salvo poi cancellarla. Pippo Franco, ora, potrebbe essere ascoltato dai magistrati capitolini. Pippo Franco era candidato alle amministrative a Roma, in una lista che supportava il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, che chiamato a commentare la vicenda ha tagliato corto: "Pippo Franco? Non so niente. Non l’ho sentito e non so assolutamente nulla. Noi abbiamo migliaia di candidati quindi non so neanche di cosa stiamo parlando", ha concluso Michetti.

