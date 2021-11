Sondaggio, Enrico Letta e Conte? Alleanza pericolosa: dove crollano Pd e M5s in coalizione alle elezioni

02 novembre 2021 a

a

a

L’ultimo sondaggio SWG suona come un campanello di allarme per Enrico Letta e Giuseppe Conte. I due protagonisti rischiano infatti di fare un favore involontario ai propri avversari politici, perché la somma dei voti del nuovo centrosinistra che potrebbe delinearsi nell'attuale contesto politicio viene ritenuta inferiore al totale dei rispettivi partiti. SWG nella sua rilevazione ha infatti sondato l’orientamento degli italiani rispetto a varie ipotesi. Il ritorno di fatto a due schieramenti contrapposti, completando la convergenza tra Pd e M5S, favorirebbe infatti la vittoria del centrodestra, "che a quel punto avrebbe di che sbizzarrirsi nella scelta interna tra i suoi tre leader", scrive Affaritaliani.

"Dimissioni". "Arroganti, avete fallito". Ddl Zan a picco, Pd e M5s si insultano: godetevi il disastro di Letta&Conte

Per la precisione, un centrosinistra in cui Pd e M5s si presentassero organici prenderebbe il 45 per cento. Mentre la somma di tutti i partiti sfiorerebbe il 51% (nell'alleanza anche Sinistra Italiana, Verdi, Mpd, Azione, Italia Viva e +Europa). Per quel che riguarda il centrodestra, la somma dei singoli partiti è al 47,3%, inferiore alla quota che il centrodestra prenderebbe contro i giallorossi in coalizione, data al 50 per cento. Cifre, insomma, che dovrebbero far riflettere Letta&Conte. Per quel che riguarda il centrodestra, l'elevata astensione nel centrosinistra aumenterebbe i consensi. E nel centrosinistra giallorosso, il 17% degli elettori non voterebbe la coalizione: a disertare le urne sarebbero soprattutto gli elettori grillini e quelli dei partiti di sinistra.

"Hanno voluto", ma chi? Ddl Zan affondato, il delirante sfogo di Enrico Letta

I risultati dei sondaggi politici del 1° novembre di Swg infatti certificano le difficoltà di Fratelli d’Italia, Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Se il partito della Meloni conferma comunque il primo posto, la Lega continua ad allontanarsi dal Partito democratico, da cui perde complessivamente lo 0,6% nel giro di pochi giorni. Le cose vanno peggio al Movimento 5 Stelle, che indietreggia ancora (-0,3%) scivolando al 16,3% a livello nazionale. Bene Forza Italia che sale al 7.2%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.