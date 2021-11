Covid, vedete questa mappa? L'affondo di Guido Crosetto: la vergogna contro la Lombardia

05 novembre 2021 a

La mappa Ecdc relativa alla diffusione del coronavirus parla chiaro. Anzi, chiarissimo. La potete vedere qui, in calce al testo: in Europa sta clamorosamente e velocemente avanzando la quarta ondata, spinta dalla cosiddetta variante Delta Plus.

Ma come si può notare, al netto della Spagna non rilevata, ci sono tre paesi che se la passano meglio, molto meglio degli altri: si tratta della Francia, del Portogallo e dell'Italia. E l'Italia, per inciso, è l'unico Stato a sfoggiare delle regioni verdi (ossia il numero che indica il minor numero di positivi per tamponi effettuati e per 100mila abitanti).

Insomma, vaccino e Green pass sembrano funzionare. E la vera differenza tra Italia e resto d'Europa è proprio un applicazione più restrittiva del Green pass, anche se ora molti paesi del Vecchio Continente stanno pensando di adottare una simile soluzione, sulla scia degli ottimi risultati raggiunti in Italia.

E a rilanciare la mappa Ecdc sul Covid, su Twitter, ci pensa Guido Crosetto. E ora, attenzione al dettaglio: in Verde, nella mappa, c'è anche la Lombardia. E infatti, il gigante di FdI cinguetta: "Ora capisco perché non si parla più di Attilio Fontana e della gestione lombarda della pandemia. Nemmeno di quella del Piemonte o del Molise o della Sardegna o della Basilicata", conclude. Già, di Fontana e delle Lombardia se ne parlava soltanto quando faceva comodo sparere contro l'avversario politico, senza ragioni tangibili, tra l'altro...

