Andrea Costa, il sottosegretario in diretta tv con una foto particolare di Sergio Mattarella alle spalle

10 novembre 2021 a

a

a

Andrea Costa, ospite di Rainews, ha parlato della terza dose di vaccinazione annunciata poi dal ministro Speranza nel question time alla Camera. "Mi auguro che il tema non diventi di scontro politico. Dobbiamo affidarci ancora una volta alla scienza. E' ragionevole pensare che ci sarà un'estensione della platea per i quali sarà prevista la somministrazione", ha spiegato seduto alla sua sedia del ministero. Dietro di lui una particolare foto di Sergio Mattarella, più che altro un quadro colorato con il volto stilizzato del presidente in una sorta di dipinto che sembra avvicinarsi alle opere di Andy Warhol.

Un curioso e originale omaggio al Capo dello Stato. Costa però ha parlato dell'emergenza pandemia. "Dobbiamo ricordare le parole del presidente Mattarella: non possiamo permettere che le posizioni di una minoranza, non suffragate da evidenze scientifiche, possano impedire o rallentare il ritorno alla normalità. C'è una maggioranza silenziosa in Italia che vuole tornare alla normalità e a crescere", ha specificato.

"Se Mattarella non resta al Quirinale...". Giorgetti, quella frase "strappata" da Vespa: Berlusconi presidente? Qua salta tutto

Il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute ha poi parlato poi della necessità di "aumentare ancora le prime dosi" perché "siamo oggi all'86% dei cittadini che l'hanno ricevuta. Dobbiamo proseguire con l'opera di sensibilizzazione, raggiungendo quel 90% che ci permette di gestire meglio la pandemia. Per quanto riguarda le terze dosi si tratta di un numero in continua evoluzione. Ad oggi c'è una grande adesione da parte degli italiani. C'è la consapevolezza che è utile". Sullo stato di emergenza, come ha detto più volte il presidente Draghi, valuteremo a fine anno. Non dimentichiamo che mancano ancora molte settimane e confidiamo che in questo periodo il quadro possa evolversi positivamente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.