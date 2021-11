Reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni all'attacco: "E il governo mette un miliardo in più?"

11 novembre 2021 a

Giorgia Meloni, dopo l'ennesima truffa scoperta sul reddito di cittadinanza, si sfoga su Twitter e denuncia che, "9mila denunce, 15milioni già intascati dai truffatori e 16 arresti: sarebbe il bilancio dell’ennesima truffa collegata al RdC. Intanto il governo aumenta di un miliardo il finanziamento per questa fallimentare manovra. Quanti posti di lavoro avremmo potuto creare con quei soldi? Lo ripeterò all’infinito: l’unico modo per combattere - veramente - la povertà è investire in occupazione, mettendo le imprese nelle condizioni di assumere e di creare nuovi posti di lavoro", il post della leader di Fratelli d'Italia.

Si tratta di una una truffa che sarebbe potuta arrivare a 60 milioni di euro, se i romeni coinvolti non fossero stati fermati dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza di Cremona e Novara. In tutto 16 arresti, stabiliti dalla Gip De Pascale su richiesta del pm Paolo Storari.

Le ipotesi di reato sono truffa aggravata ai danno dello Stato, associazione a delinquere ed estorsione. Nell'inchiesta è stato documentato come gli arrestati si presentassero ai Caf con i codici fiscali di centinaia di romeni, affermando che fossero residenti in Italia da 10 anni, dunque eleggibili per il reddito. Ma c'è di peggio: in alcuni casi i dipendenti italiani del Caf erano consapevoli della truffa. Ma se ne infischiavano, poiché l'Inps riconosce agli addetti 10 euro per ogni pratica chiusa. In altri casi, chi si rifiutava di chiudere la pratica era vittima di estorsione. Come detto, la bomba perfetta per far saltare in aria il reddito di cittadinanza. E non è la prima volta che succede. Tanti sono state i casi di truffe ai danni dello stato grazie al reddito grillino. Ora la Meloni dice basta.

