Roberto Speranza, bomba di FdI: "Cosa c'è davvero dietro al Green Pass, perché deve dimettersi subito"

15 novembre 2021 a

a

a

Il meloniano Federico Mollicone è intervenuto nella discussione generale sul dl green pass per criticare aspramente la misura e in particolare Roberto Speranza. D’altronde Fratelli d’Italia aveva sempre chiesto che la condotta tenuta nelle prime fasi della pandemia dal ministro della Salute venisse approfondita, il recente scoop di Report ha dato ragione al partito di Giorgia Meloni. “Sappiamo che Speranza, sia direttamente che tramite l’aiuto del suo capo di gabinetto, ha mentito sulla situazione della pandemia in Italia”, ha dichiarato il responsabile Cultura di Fdi.

“Non solo è intervenuto sui vertici Oms - ha aggiunto - riguardo al documento in cui veniva criticata la condotta sulla pandemia, ma ne ha anche condizionato il contenuto. Il ministro ha ottenuto quel documento e ha fatto in modo che le critiche a suo carico non venissero pubblicate e rese note ai cittadini. Abbiamo sempre pensato che Speranza avesse una naturale propensione a nascondere la verità dei fatti, e ora sappiamo che oltre alle menzogne sulla pandemia stava nascondendo anche le prove. Speranza ha mentito al Parlamento e agli italiani, pertanto deve essere rimosso dall’incarico, ora e adesso”.

Per quanto concerne il green pass, invece, la critica di Mollicone è stata altrettanto forte: “La misura sta diventando un dispositivo di controllo che i cittadini si trovano costretti ad accettare. Il green pass come lasciapassare per il lavoro lede la libertà dei cittadini e devasta ulteriormente la nostra economia imponendo l'obbligo vaccinale per poter accedere a molte attività lavorative e sociali. La salute e la libertà non possono essere appannaggio di una certificazione che non è data da evidenza medica ma dall'autorità come una casa farmaceutica, un ministero governativo, di un codice a barre o un QR scaricabile sul telefono”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.