M5s demolito da una semplice tabellina, i 12 tradimenti: ecco perché i grillini sono il nulla politico

27 novembre 2021 a

a

a

I grillini, ovvero tutto e il contrario di tutto. I duri e puri solo a parole. Un partito che diceva di non essere tale e che ha cambiato idea su tutto, letteralmente tutto. Una mutazione completata con la leadership di Giuseppe Conte, non a caso osteggiato da Beppe Grillo e da chi ancora è rimasto della vecchia guardia "ortodossa".

La metamorfosi di Di Maio. in 2 anni dai gilet gialli ai salotti di Draghi e Macron

E come il M5s abbia tradito se stesso praticamente su ogni punto fondante, lo dimostra una semplice tabellina, diventata virale in queste ultime ore. Due colonne: a sinistra il "prima", con foto di Grillo, a destra il "dopo", con foto di Conte. Una tabella semplice e brutale, per i grillini. Una tabella che è davvero impossibile smentire.

Video su questo argomento Aiuto, il reddito di cittadinanza non smette di crescere. Il monitoraggio dell'Inps che mette i brividi: ecco quanto ci tocca sborsare

Si parte dal "tutto in streaming" che diventa "decide il capo politico". Dunque il ridicolo tradimento sul doppio mandato: prima "mai", ora "per tutti" o quasi. E ancora: "Mai con la Lega", ma il Conte I fu proprio col Carroccio. "Mai col partito di Bibbiano"? Ma il Conte II i grillini lo hanno fatto col Pd.

Cannabis, ecologia e voto ai sedicenni: Enrico Letta "folgorato" dal modello tedesco

E ancora, "impeachment a Sergio Mattarella", così come ai tempi sbraitava Luigi Di Maio, oggi pentito: "Bravo Mattarella". Dunque il rifiuto delle scorte, anch'esso tradito, con tanto di auto blu. "No euro"? Oggi i pentastellati sono assolutamente per la moneta unica. Cambio di rotta simile sul "con Farage" che diventa "con il Pse". Poi i grillini che inveivano contro le banche e che però, et voilà, partecipano al salvataggio della popolare di Bari. "No Tav"? Scherzavamo, oggi è sì tav. E ancora, il volo pindarico dalla vicinanza ai gilet gialli al "dalla parte delle istituzioni". Per ultimo, ne abbiamo dato conto su Libero soltanto ieri, dal "no soldi ai partiti" al "sì al 2x1000 al M5s". Tutto e il contrario di tutto. Il nulla politico. Un partito che da tempo si scava la fossa da solo, una fossa sempre più profonda, e i sondaggi stanno lì a dimostrarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.