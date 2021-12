Silvio Berlusconi, chi lo vuole al Quirinale per fare fuori Draghi. Ribaltone politico in Parlamento

04 dicembre 2021 a

a

a

Un bel pezzetto del Pd vuole Silvio Berlusconi al Quirinale. Ovviamente non per votarlo ma per fermare la candidatura di Mario Draghi. Riporta Francesco Verderami in un retroscena sul Corriere della sera che il club "Forza Silvio" non è nato per il problema della durata della legislatura ma perché temono il definitivo commissariamento della politica se l'attuale presidente del Consiglio dovesse prendere il posto di Sergio Mattarella. Così quando i dem hanno capito che il Cavaliere stava facendo sul serio hanno cominciato a ragionare su come mettere a frutto questa mossa. Se infatti Berlusconi dovesse candidarsi "il partito - come spiega una fonte autorevole - non potrebbe limitarsi alla scheda bianca. Dovrebbe contrapporgli un candidato alternativo". Quindi, dato che la corsa del Cav inizierebbe dalla quarta votazione, vorrebbe dire che Draghi - pronosticato alla prima chiama - non sarebbe più in partita.

"Non decide Bettini". La rivolta di Gualtieri, ecco che roba è il Pd: sapete chi voleva "piazzare"?

Se le cose dovessero andare così, quindi se non si arrivasse a un vincitore, si avvierebbe la trattativa tra partiti per trovare un accordo sul prossimo presidente della Repubblica. Al Nazareno c'è un gran fermento. Enrico Letta ha incontrato Giorgia Meloni e a breve vedrà pure Matteo Salvini, che a sua volta ha visto di persona Giuseppe Conte. E' evidente che si stanno preparando a un "piano B". "Al primo giro voteremo Berlusconi. Dopo decideremo", ha detto il leader della Lega.

Draghi "ha la testa al Quirinale. Abbiamo la prova". Rivelazione bomba sul premier: cosa gli è sfuggito in Cdm

Per Letta le cose sono più difficili anche per gli eventuali "scherzetti" di Matteo Renzi. Insomma, a poco più di un mese dalla partita la situazione è questa: Salvini punta su Marcello Pera, Renzi su PierFerdinando Casini e nel governo c'è chi tifa Giuliano Amato (o se stesso). E tutti "temono che Draghi possa infine salire al Colle camminando sulle macerie del loro fallimento".

Quella telefonata a Giorgetti. "Contatto", indiscrezioni su Mario Draghi: ecco perché non dorme più la notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.