Affari tuoi, Herbert Ballerina si nasconde: com'è conciato

Come sempre, per i telespettatori di Rai 1, ci sono due Affari tuoi: uno è quello della partita vera e propria, l'altro è lo show collaterale del quiz dell'access prime time condotto da Stefano De Martino, che vede in Herbert Ballerina il protagonista assoluto. A volte, addirittura più commentato dei concorrenti.

Il merito è legato a uno dei momenti più cult di questa stagione, l'entrata in scena en travesti sulle note di Esibizionista di Annalisa, tormentone da dancefloor che si trasforma in riempi-pista anche nello studio del programma. Quando Herbert entra, i pacchisti e De Martino ballano con lui.

"Ma anche voi quando inizia il balletto notate Herbert che si nasconde, mi ammazza", nota un telespettatore condividendo su X la foto (assai mossa) di Herbert che si copre dietro le quinte, prima di entrare in scena, per non svelare i segreti del suo look. Il marzo eccolo dunque con boa di struzzo arancione e cappello stile Panama giallo canarino.

"Herbert che si lamenta che ha fatto ore ed ore di prove", "Un mix tra Albano e Cristiano Malgioglio", "La ragazza per bene esibizionista!!!! Omaggia gli outfit di Cristiano Malgioglio a Tale e quale stasera", "Sexy Herbert è una diva!".

Il resto delle reazioni è tutto per il concorrente di questa sera, Gaetano, particolarmente sfortunato. E sui social i telespettatori non possono fare a meno di sottolinearlo: "L'unico concorrente che ha chiamato tutti i rossi", "Una partita così non si vedeva dai tempi di Momo (perché poverino la sua partita sarà sempre usata come metro di paragone)", "Che partita del c***zo", "Prima puntata della storia in cui potremmo non vedere né Gennarino né la Ballerina né l'invenzione di Herbert?", "Lei è annichilita", "Partita più sfigata da un bel po’ di tempo", "Lui vorrebbe piangere e scappare, lei vorrebbe spaccare lo studio", "Il concorrente più SFORTUNATO DI SEMPRE", "La sorella è proprio nera di rabbia", "Ecco. Se mai dovessi partecipare ad Affari tuoi la mia partita sarebbe UGUALE a quella di sto povero cristo".