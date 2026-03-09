Libero logo
lunedì 9 marzo 2026
Sondaggio Mentana, effetto Iran: chi sale e chi scende

Un sussulto dell'opposizione, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. E' il direttore, nella edizione del Tg serale del 9 marzo, a snocciolare gli ultimi numeri della ormai tradizionale rilevazione di inizio settimana. E nel complessivo equilibrio di uno scenario politico interno dominato, come ovvio, dalle turbolenze internazionali, spicca qualche dato.

Fratelli d'Italia, innanzitutto, resta largamente il primo partito del panorama. Ma attenzione: la creatura di Giorgia Meloni secondo Swg perde lo 0,4, scendendo dal 29,8 al 29,4 per cento. Alle spalle di FdI salgono i due principali partiti delle opposizioni.

Il Partito democratico di Elly Schlein passa dal 21,6 al 21,8% guadagnando lo 0,2 in una settimana. Un po' meglio fa Giuseppe Conte: il suo Movimento 5 Stelle è ora al 12% tondo, con un +0,3 in saccoccia. Segno che la propaganda contro il centrodestra, dal referendum alla guerra, trova terreno fertile in questi giorni. 

Alle loro spalle perdono qualche decimale sia Forza Italia (passata dall'8,4 all'8,2%, -0,2) sia la Lega (al 6,8%, +0,2). In mezzo secondo Swg ci sono ancora il duo Bonelli & Fratoianni, anche se Alleanza Verdi Sinistra cede lo 0,1, scendendo ora al 6,8 per cento. Chiamiamolo l'effetto Iran, con il governo di centrodestra chiamato ancora una volta a gestire un quadro geopolitico a dir poco esplosivo.

