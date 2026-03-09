Ignazio La Russa "ha dato mandato ai legali" contro Tomaso Montanari

"Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dato mandato ai suoi legali di adire le vie legali in sede civile nei confronti di Tomaso Montanari". Lo comunica Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato. Già ieri lo stesso La Russa aveva preteso delle scuse dal rettore dell'università di Siena, altrimenti lo avrebbe querelato. Il motivo? Alcune frasi pronunciate da Montanari durante un evento per il "no" all'Hotel Albani.
"Preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida... Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi?". E ancora: "Volete avere ancora come padre e madre i costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Nilde Iotti o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida...Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi? Io no ed è per questo che voto 'no'", erano state le parole dello storico dell'arte.
"Finora per pietà e rispettoso del 'Non ti curar di loro…' mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università - era stata invece la replica di La Russa prima della querela -. Ma anche un qualsiasi minus habens (figurarsi un professore, sedicente colto) ci penserebbe cento volte prima di affibbiare a me (assieme a Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio) l'insulto di ''bandito'' che esula da qualsiasi argomentazione, finanche strumentale, ideologica o propagandistica. Qualifica semmai allo specchio chi la scrive o la dice immotivatamente e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso alle vie giudiziarie che di solito non uso mai".