Tv8, tutti pazzi per il Rugby: cifre da urlo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Italia-Inghilterra / Tv8)

23 a 18 per l’Italia. Una vittoria storica della nostra Nazionale di rugby al Sei Nazioni, la prima in assoluto contro gli inglesi. In uno Stadio Olimpico di Roma che ha sospinto col suo ruggito gli azzurri per tutti gli 80 minuti del match, il quindici di Quesada ha compiuto un’impresa che ha conquistato anche il pubblico da casa.

Lo certifica l’Auditel: punte di 600mila spettatori e media vicina al 5% di share per la messa in onda nel tardo pomeriggio di sabato su Tv8 (gruppo Sky Italia). Un exploit storico anche perla stampa inglese che ha riconosciuto la formidabile capacità di resilienza della nostra compagine: nonostante lo svantaggio di 3 punti alla fine del primo tempo e il -8 all’inizio del secondo, l’Italrugby non si è data per vinta.