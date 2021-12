Chiara Geloni massacrata da Giuliano Ferrara: "Ma sei impazzita?". La foto che lascia interdetti

18 dicembre 2021 a

Chiara Geloni fa uno spot sul suo profilo Twitter all'ultimo libro di Tomaso Montanari e Giuliano Ferrara la massacra con una frase. Il botta e risposta comincia con la Geloni che annuncia; "Consiglio di lettura. Io raramente ho letto un libro più pieno di passione per il Vangelo e per la Costituzione, di amore per Dio e per l’uomo di questo 'Chiese chiuse' del prof Montanari", scrive lei, ex Pd passata ad Articolo 1, in un post in cui pubblica anche la foto della copertina del volume edito da Einaudi dello storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, spesso ospite di Lilli Gruber.

E il fondatore de Il Foglio Giuliano Ferrara, le risponde con una frase che dice tutto: "Sei impazzita?". La Geloni sembra sconvolta dal cinguettio di Ferrara: "Ma perché?", risponde. "No". E Ferrara non è l'unico ad attaccarla. Laura Cesaretti le ride in faccia, E c'è anche chi nota: "Credo che Montanari si sia troppo sputa***ato con le sue comparsate dalla Gruber perché io possa vagamente pensare di leggere un suo libro. Nemmeno se me lo regalano". E ancora: "Grazie per il consiglio, ho un tavolino instabile...".

Insomma, forse il tweet della Geloni non è stato esattamente una bella idea.

