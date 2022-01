Virginia Raggi in incognito, beccata in fila per il tampone: "Deve chiarire", è polemica

09 gennaio 2022 a

a

a

Virginia Raggi in fila in farmacia per fare un tampone. L'ex sindaca di Roma è stata fotografata col cappuccio ben calzato sulla testa, la mascherina a coprire bocca e naso e capelli disordinati attorno al viso. La foto e lo scoop sono stati pubblicati da Repubblica. La grillina, che aveva già contratto l'infezione a novembre 2020, come da lei annunciato con un post su Facebook, non ha mai detto chiaramente se sia vaccinata oppure no.

Gualtieri vuole far fallire la Roma e presenta una contro-causa: il caso "stadio che non c'è"

Qualche tempo fa, ospite di In Onda su La7, aveva detto: "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici. Ognuno, dunque, senta il proprio dottore e faccia ciò che dice lui". Il suo medico curante, nello specifico, come lei stessa ha raccontato, le avrebbe consigliato di non fare il vaccino perché aveva gli anticorpi ancora molto alti dopo l'infezione.

Briatore alla conquista di Roma coi Crazy Pizza e Twiga: "Gualtieri? Nessun contatto, ci basta che....". Sindaco Pd travolto

Nel frattempo, però, i mesi sono passati. E probabilmente anche gli anticorpi saranno diminuiti. Ma ancora oggi non si sa se l’ex sindaca sia protetta dal Covid grazie al vaccino o se invece ricorra al tampone ogni 48 ore, per poter avere il green pass temporaneo. A commentare la vicenda è stato Carlo Calenda, che su Twitter ha scritto: "Virginia Raggi dovrebbe almeno chiarire se si è vaccinata o meno. Avrà le sue ragioni e potrà esporle con efficacia. Però questo dire non dire non è appropriato per una figura pubblica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.