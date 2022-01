Vaccino, Massimo Cacciari è "impazzito"? "Ho fatto la terza dose, andate tutti a farla": scatta il massacro del filosofo

11 gennaio 2022 a

È ormai una contraddizione in termini Massimo Cacciari. Il filosofo da sempre controra ai vaccini, alla gestione dell'emergenza Covid, al green pass, ha dichiarato di aver fatto la terza dose di vaccino. Lasciando tutti di sasso. Ha fatto benissimo, ha protetto se stesso e gli altri. A differenza dei no vax che lo sostengono. "Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle", ha detto parlando al Gazzettino e a Radio Cusano Campus. Interpellato sulla terza dose, Cacciari però non vuole sentire parlare di incoerenza e perde le staffe: "Non vedo alcun caso. Ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna".

Insomma, il sì alla vaccinazione non significa che siano cambiate le posizioni in relazione ad altri temi. "Si cerca di far capire l’insensatezza di una legge ", afferma ancora il filosofo. "Si cerca di modificarla. Ma se non riesci a cambiarla la rispetti. Oppure te ne vai".

Quindi torna sugli "effetti della terza dose" che "non sono stati assolutamente verificati", come "è scritto su tutte le riviste medico-scientifiche. Certamente il vaccino ha ridotto degenze e mortalità, poi però ci sono un sacco dei dubbi su questo vaccino, sulla terza dose, sui vaccini per i bambini, e questi dubbi non lo dice Cacciari, li dice anche colui che questo vaccino lo ha costruito come Malone", afferma sconclusionato. "Non si capisce perché queste notizie non vengano fuori, non avevo mai visto nel nostro Paese una unanimità della stampa così a favore del governo. Andiamo a vedere l’indice di rilevanza scientifica tra gli scienziati italiani, quelli più in alto sono fuori completamente dai media. Perché il governo non organizza una bella conferenza scientifica tra esperti così sentiamo davvero cosa pensano gli scienziati? L’obbligo vaccinale è un tso, è evidente, tant’è vero che viene sanzionato, se non ti vaccini sei fuori legge".

Quindi conclude: "Io ho decine di amici no vax che se ne strafottono dell’obbligo perché hanno l’automobile, hanno l’ufficio personale e ci vanno quando vogliono senza nessuno che gli chiede il green pass e il poveraccio invece viene sospeso e non prende più lo stipendio". Sui social l'hanno massacrato.

