CartaBianca, Di Battista insulta Draghi: "Non capisce nulla". Paolo Mieli umilia il grillino: "Forse scordi che i tuoi amici..."

12 gennaio 2022 a

a

a

"Mario Draghi vorrei che facesse il nonno a Città della Pieve". Alessandro Di Battista, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, nella puntata dell'11 gennaio, attacca il premier e l'esecutivo: "Io ero contrario dal primo giorno al governo Draghi, il governo dell’ammucchiata. Per me le elezioni sono l’alternativa migliore". Quindi affonda: ""Negli ultimi mesi si sono pavoneggiati per la supremazia dell’Italia nella gestione della pandemia, ma abbiamo una situazione da terzo mondo. Basti pensare ai tamponi. Draghi non capisce nulla di politica e secondo me capisce poco di economia". Dibba invece capisce tutto. "La pandemia è importantissima, ma non si parla più di mafia, energia, corruzione, povertà. Tante questioni correlate alla nostra esistenza".

"Siamo carichi?" Mario Giordano fa impazzire Mediaset, delirio e urla selvagge: choc su Rete 4 | Video

Parole quelle di Alessandro Di Battista che scatenano la reazione di Paolo Mieli, che, caustico ribatte: "Caro Di Battista, gli unici che sono stati in tutti i governi di questa legislatura sono gli amici suoi dei Cinque Stelle".

"Non serve più a niente". Matteo Bassetti mai così duro con Mario Draghi: vaccino, un errore grottesco

Ma Dibba insiste: "Draghi cerca di accontentare tutti perché senza i voti di tutti non può diventare Presidente della Repubblica." E di nuovo Mieli lo inchioda: "Draghi secondo me non pensa al Colle. Mi trovi oggi un parlamentare che ha detto di volerlo al Quirinale".

"Quello che ci devono dire". La bomba della Gismondo sulle reazioni al vaccino: "Anche fosse una sola persona..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.