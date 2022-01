Vittorio Sgarbi, le telefonate agli elettori senza green pass: la mossa per eleggere Berlusconi al Quirinale

13 gennaio 2022 a

Vittorio Sgarbi lo ammette: è lui il telefonista di Silvio Berlusconi. Il deputato del Misto si occupa infatti di contattare i parlamentare e convincerli a votare il leader di Forza Italia per il Quirinale. "Sì, io li chiamo e poi glielo passo. Sono l'unico che dice a Berlusconi le cose in faccia: è meglio che imponi un candidato alla sinistra, invece prendi il nome più difficile e vai in salita. Lui però insiste, dice che Draghi non lo vuole votare e allora lo aiuto". Stando alle parole del critico d'arte raggiunto da La Stampa, il Cavaliere avrebbe addirittura cento voti in più oltre a quelli degli alleati di centrodestra. Numeri che fanno ben sperare Berlusconi, soprattutto visto e considerato che i parlamentari contattati sono quelli che in Aula non hanno più futuro.

Eppure per Sgarbi l'elezione non è così automatica, "bisogna convincerli", va ripetendo. Da qui l'idea di mettere in atto "il metodo Sgarbi", quello che porta a contattare le persone perché "non si votano idee astratte". E il piano del deputato sembra aver funzionato: "Le assicuro - conferma - che il 95 per cento degli interlocutori era lusingato. Gli dicevano di tutto 'ti ricordi quella volta che sei venuto a vedere l'Avellino?', cose così. Io sono il parlamentare di più lungo corso, insieme a Bersani, i giovani mi vedono come un monumento, una specie di Buffalo Bill e ho fatto diventare reale una figura astratta".

Oltre a chi non verrà eletto, Sgarbi ha un altro profilo in mente che può promettere bene: l'area dei No vax. "È interessante. Silvio è per il vaccino, ma può mandare un segnale a quei parlamentari, tipo il leghista sardo De Martini, che non avendo il Green Pass non possono venire a Roma a votare, lui potrebbe dire: 'Se non voti tu l'elezione non è valida'". Insomma, quello di Sgarbi è un lavoro quasi a tempo pieno, che lo stesso Berlusconi apprezza: "È molto contento, si è commosso e ha detto che sono un amico".

