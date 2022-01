Quirinale, indiscrezioni su Casini: "Berlusconi e Prodi senatori a vita", la proposta per vincere la battaglia

24 gennaio 2022 a

Pierferdinando Casini lavora sotto traccia per la sua candidatura al Quirinale. L'ex presidente della Camera sta già segretamente pensando ad un colpo ad effetto se venisse eletto. Lo rivela Dagospia: "Un grande gesto di pacificazione nazionale: nominare senatori a vita Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Sarebbe un modo per chiudere definitivamente la seconda Repubblica ed aprire finalmente la terza. Ma è anche un modo anche per convincere entrambi gli schieramenti a votarlo", rivela il sito di Roberto D'Agostino.

C'è già chi vedrebbe la sua candidatura in maniera positiva:, "Sul voto per il Quirinale spero in un accordo entro giovedì. L’Italia non ha superato l’emergenza per questo Draghi dovrebbe restare a Chigi. Casini? È certamente una figura che ha le caratteristiche per unire”, ha spiegato il senatore Pd Andrea Marcucci dopo il suo voto alla Camera.

Casini infatti ha un profilo bipartisan: presidente della Camera del centrodestra e poi eletto nelle liste del Pd. Per il centrodestra però ora "è un candidato della sinistra". Ma al Pd non vedono di buon occhio la sua candidatura e neanche tra i 5stelle c'è unanimità di giudizio. Per di più anche Silvio Berlusconi si dice sia assai contrario alla elezione di Casini al Colle. Prospettiva che non piace neanche al premier Draghi.

