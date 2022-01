Quirinale, Silvio Berlusconi diserta il vertice di centrodestra: salute o rottura totale? Due scenari drammatici

25 gennaio 2022 a

Alla riunione del centrodestra sull'elezione del Quirinale hanno partecipato Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti e Maurizio Lupi. Mentre non era presente, nemmeno in collegamento video, o al telefono, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Non si conoscono le ragioni dell'assenza del Cavaliere a un vertice così importante. Le ipotesi al momento sono due: o Berlusconi è ancora impegnato nei controlli medici per il Long covid all'ospedale San Raffaele di Milano oppure è un segnale di rottura rispetto agli alleati del centrodestra.

Quello che sembra certo è che durante il vertice del centrodestra, con tutti i leader riuniti alla Camera, si è stabilito che la coalizione voterà - per il secondo giorno - anche oggi 25 gennaio scheda bianca.

Intanto si apprende da fonti dem che quello tra il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il segretario Pd, Enrico Letta, è stato un incontro costruttivo. Durante il vertice sono state valutate opzioni e vagliati nomi con l'auspicio di arrivare a una soluzione equilibrata nell'interesse del Paese. Secondo Letta, specificano le stesse fonti Pd, in un Parlamento così frammentato, solo un profilo realmente super partes, autorevole e non divisivo può rappresentare una soluzione soddisfacente per tutti. "È necessario che nessuno vinca per vincere tutti", avrebbe evidenziato Letta.

