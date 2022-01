Guido Crosetto, “evoluzione strana e imprevista”: Quirinale, la verità sulla sua candidatura: "Domani..."

26 gennaio 2022 a

a

a

Fratelli d’Italia può contare su 63 grandi elettori, ma Guido Crosetto ha ricevuto 114 preferenze al termine della terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Quasi il doppio di quelle che poteva esprimere il partito di Giorgia Meloni, segno che qualcuno si è accodato alla proposta dell’ex ministra, probabilmente stesso all’interno del centrodestra per mandare un messaggio a Matteo Salvini.

"Votiamo Guido Crosetto". Colle, la scelta di Giorgia Meloni: perché è un pesantissimo segnale agli alleati

Quest’ultimo sta gestendo le operazioni per il Quirinale, ma finora non è riuscito a giungere a una soluzione. Pur non mettendo in dubbio l’unità della coalizione, la Meloni sarebbe un po’ stufa di rimanere a guardare e per questo ha dato ordine di votare Crosetto, dopo che in realtà voleva convergere su Carlo Nordio, ovvero uno dei tre nomi facenti parte della rosa proposta dal centrodestra. Ovviamente durante le votazioni Crosetto si è auto-imposto il silenzio social, lui che è sempre molto attivo su Twitter e non solo per parlare di politica.

"Un insulto agli italiani". Quirinale, Meloni spara ad alzo zero durante il voto: la clamorosa rottura della leader FdI

Qualche ora dopo la fine dei lavori, l’ex deputato di Fdi ha scritto un messaggio ai suoi follower: “Vi sono mancato? Scusate ma oggi la giornata ha avuto un’evoluzione strana ed imprevista. Ma tranquilli, da domani torna tutto normale”. Comunque Crosetto può essere soddisfatto di aver ricevuto 114 preferenze: secondo soltanto a Sergio Mattarella, che ne ha incassate 125.

"Colle, la soluzione può essere vicina". Lega, le indiscrezioni sul candidato: "Se Salvini non rischia sulla Casellati..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.