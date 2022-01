Quirinale, "gruppo autonomo per votare Elisabetta Casellati": la mossa degli ex grillini, ce la può fare?

28 gennaio 2022 a

"Una donna delle istituzioni al Quirinale. Un onore proporla". Matteo Salvini, su Facebook, lancia così la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle a partire dalla quinta votazione. "I voti del centrodestra ci saranno, poi vedremo in aula", assicura Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, secondo cui il centrosinistra "ha detto no a 8 nomi, finora, e non ne ha fatto neanche uno. La sinistra blocca il Parlamento, perché non accetta che il candidato venga dal campo del centrodestra". Secondo la Meloni, la carta Casellati è comunque "una apertura" all'altro campo. "Si dice no alla Casellati per dire no a chiunque non sia di sinistra", prosegue polemica la Meloni. "Se non è iscritto al Pd non va bene, ma penso che dopo 30 anni un presidente vagamente più rappresentativo dell'altra metà campo si potrà eleggere o no?".

Stesso tenore dalla Lega. "Sergio Mattarella ha escluso più volte l'ipotesi di un bis: con senso di responsabilità, il centrodestra offre al Parlamento il nome della seconda carica dello Stato che peraltro - essendo una donna - rappresenterebbe una svolta storica per il Paese. Se alcuni partiti non partecipassero nemmeno al voto, non farebbero uno sgarbo al centrodestra ma alle istituzioni", spiegano fonti del partito di Salvini. E intanto dal Pd fanno sapere che se la Casellati passerà, sarà crisi di governo. In ogni caso, il centrosinistra ha ordinato ai suoi di votare solo dalla seconda chiama.

A questo punto sta per partire la conta a Montecitorio. Un segnale dall'aula è la formazione di un gruppo autonomo, a pochi minuti dal via della quinta votazione, guidato dalla ex grillina Laura Granato (una delle onorevoli "sondate" da Silvio Berlusconi qualche settimana fa), poi confluita nel Misto. A livello numerico, potrebbe non cambiare molto. Ma sono segnali, perché da quel gruppuscolo dovrebbero arrivare voti per la Casellati. Importanti per la quinta votazione, ma soprattutto per la sesta. E poi c'è chi, come Franco Bechis a la Maratona Mentana su La7, ammette: "Non si può del tutto escludere che la Casellati la spunti al primo voto...".

Nel frattempo, sulla Casellati, si spende anche Silvio Berlusconi, con un comunicato stampa da lui firmato: "Il Centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da Presidente del Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati. Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero", conclude il leader di Forza Italia.

