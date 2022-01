Quirinale, "un voto per Giuseppe Conte non manca mai". Mistero e sospetti: chi vota per lui? Forse...

28 gennaio 2022 a

Le elezioni del presidente della Repubblica vanno avanti da giorni, tra veti incrociati e strategie mascherate. Oggi si vota per la quinta e sesta volta, sono due gli scrutini previsti in giornata. Un'accelerata che dimostra quale sia il clima a Montecitorio. Non la si vorrebbe tirare troppo per le lunghe. I nomi votati finora sono stati i più diversi, da Sergio Mattarella ad Alberto Angela e perfino Alfonso Signorini.

Spesso, però, dall'urna è venuto fuori anche il nome di Giuseppe Conte, ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle. A tal proposito Gianfranco Ferroni nella sua rubrica sul quotidiano Il Tempo scrive: "Un voto a lui non manca mai". Questa strana vicenda starebbe incuriosendo non poco i parlamentari negli ultimi giorni.

A commentare la situazione sarebbero soprattutto gli onorevoli che metteono il proprio, di nome, sulla scheda. La battuta - scrive Ferroni - è sempre la stessa: "Ma visto che Conte non c’è in aula, poiché non fa parte dei grandi elettori e quindi non può votarsi, chi mai lo voterà?". Un dubbio forte, insomma. Sarà un grillino particolarmente affezionato o un parlamentare di tutt'altro schieramento politico? Per ora non è dato sapere, ma chissà. Forse alla fine la verità verrà fuori.

