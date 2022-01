Elisabetta Casellati e i voti mancanti, la foto rubata a Montecitorio: "Forse...". Tradimento-Quirinale

29 gennaio 2022 a

Una cocente sconfitta per Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ieri non ha raggiunto il quorum per essere eletta presidente della Repubblica. Anzi, dalla votazione è emerso che decine di onorevoli del centrodestra si sono tirati indietro. Ecco perché, secondo alcune indiscrezioni riportate dai retroscena immediatamente successivi allo spoglio, la presidente del Senato avrebbe detto di essersi sentita offesa e tradita.

La Casellati è finita al centro della bufera anche per il comportamento tenuto durante lo spoglio, quando spesso volgeva lo sguardo al suo telefono mentre Roberto Fico le passava le schede. A ironizzare sulla vicenda è stato pure Osho, con la sua vignetta sulla prima pagina del Tempo. Nella foto si vede la Casellati intenta a cercare qualcosa nella borsa. E quando le viene chiesto: "Non è che sti 70 voti te so annati a finì pe sbajo dentro la borsa?", in riferimento ai franchi tiratori del centrodestra, lei risponde: "Posso ricontrollà...Ma l'ho già svotata du vorte".

Al di là dell'ironia, comunque, la seconda carica dello Stato non avrebbe preso per niente bene il flop dei 382 voti presi. Chi ha provato a cercarla dopo la votazione non sarebbe riuscito nemmeno a parlarci. Pare, infatti, che si sia ritirata nella sua residenza di Palazzo Giustiniani, staccando tutti i telefoni.

