Quirinale, Clemente Mastella: "Casini? Se poi hai la sfortuna di trovare Federer..."

29 gennaio 2022

Se anche Matteo Salvini sul Quirinale pensa al Mattarella bis, allora, commenta Clemente Mastella, in collegamento con Enrico Mentana allo speciale del TgLa7, su La7, per Pier Ferdinando Casini sarà difficile salire al Colle. La metafora di Mastella è esplicativa: "Se arriva Federer bisogna arretrare". "Però se Federer dice che si vuole ritirare...", lo interrompe il direttore, "se alla finalissima si ritira", conclude il sindaco di Benevento, "allora rimane Casini, che quindi ha un'ultima chance".

Le parole di Matteo Salvini hanno infatti sbloccato lo stallo e a Montecitorio è scattata quell'accelerazione attesa da giorni. "A questo punto Mattarella va fatto nella votazione di oggi pomeriggio, non ha senso aspettare", dicono fonti dem all'Adnkronos mentre i centristi che hanno lavorato fino all'ultimo, anche in queste ultime ore, per la candidatura di Pier Ferdinando Casini hanno visto sfumare questa possibilità.

Una previsione confermata da fonti della maggioranza. "Si può chiudere su Mattarella già stasera". In queste ore, hanno spiegato le stesse fonti, c’è stato un tentativo di sondare la Lega sull’ipotesi Casini che non sarebbe andato a buon fine. "Non ce lo vedo Salvini a votare Casini. A questo punto, non c’è che il Mattarella bis". Alle 14 intanto Salvini ha convocato i grandi elettori della Lega, prima della seconda votazione del pomeriggio.

