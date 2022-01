Che tempo che fa, il bis di Mattarella? Le parole di Enrico Letta: ci prendono per i fondelli...

30 gennaio 2022 a

"Posso chiederle se Mattarella resta in qualche modo un'opzione?": Fabio Fazio aveva fatto questa domanda a Enrico Letta domenica scorsa, il giorno prima che iniziassero le votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Una settimana fa la risposta del segretario del Pd è stata: "Per me, per noi del Pd, sarebbe il massimo. Sarebbe la soluzione ideale e perfetta. Credo che sia stato davvero un grande presidente. Sarà anche questo uno dei temi di cui parlerò con Salvini". Parole che, vedendo come stanno andando adesso le cose, fanno pensare a una sorta di profezia. Era tutto già scritto?

Il conduttore della trasmissione di Rai 3 aveva fatto quella domanda al suo ospite perché già nei giorni scorsi era stato evocato spesso il nome del capo dello Stato uscente, nonostante quest'ultimo avesse detto più volte di non voler restare al Quirinale, per evitare di forzare i delicati equilibri costituzionali. Fazio, però, aveva fatto notare pure che fino a quel momento non c'era stata l'impressione che qualcuno, tra le varie forze politiche, glielo avesse veramente chiesto. E in effetti nessuno lo aveva ancora fatto domenica scorsa.

I partiti della maggioranza di governo avrebbero deciso di convergere sul nome di Mattarella soltanto oggi. Questo pomeriggio, infatti, i capigruppo alla Camera e al Senato, insieme ai presidenti di Regione, sono andati da lui per sondarlo e fargli la richiesta ufficiale. La risposta del presidente è stata affermativa: "Se serve ci sono".

