Sergio Mattarella, il barbiere sul bis al Quirinale: "Sin dall'inizio", una farsa lunga sette giorni?

"È un po' di tempo che non viene, ma non vedo l'ora che torni da presidente": il barbiere di Sergio Mattarella, il capo dello Stato uscente sul quale la maggioranza di governo avrebbe trovato un accordo per il bis al Quirinale, ha fatto questa confessione all'Ansa. Si chiama Domenico Lo Torto ed è un famoso barbiere di Roma. Opera in zona Monti e nel corso della sua carriera ha tagliato i capelli a diversi ministri e presidenti della Repubblica. Tra questi anche Mattarella.

"Sono contento che alla fine abbiano individuato Mattarella per il Colle - ha detto all'Ansa, dichiarando il suo auspicio - i partiti politici hanno aspettato anche troppo. Ma io sin dall'inizio pensavo che sarebbe stata la soluzione migliore perché lui fa le cose per bene al Quirinale". Parlando del premier, invece, il barbiere ha dichiarato: "È positivo anche che Draghi porti a termine il suo mandato a Palazzo Chigi perché anche lui sta facendo bene da presidente del Consiglio".

Il signor Lo Torto, insomma, ha le idee chiare sia sulla presidenza della Repubblica sia su quella del Consiglio. In queste ore, comunque, dovrebbe sciogliersi definitivamente il nodo Mattarella. I partiti alla fine hanno deciso di rivolgersi a lui, nonostante la sua ritrosia, più volte manifestata negli scorsi mesi. Resta il fatto che il barbiere abbia confermato di non vedere da tempo Mattarella: già, il presidente uscente, il bis, lo avrebbe voluto evitare. Evidentemente, però, non ad ogni costo...

