Quirinale, Giorgia Meloni a Bruno Vespa: "Salvini mi ha scritto un messaggio: 'Salgo'. Poi non l'ho più sentito"

31 gennaio 2022 a

a

a

Sono due versioni diverse che portano allo stesso risultato: l'esplosione del centrodestra. Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta la sera dell’elezione del presidente della Repubblica, ha raccontato che Matteo Salvini non le ha spiegato come è nata la scelta del Mattarella bis. "Io ho sentito Salvini l’ultima volta in mattinata", ha spiegato la leader di Fratellid’Italia, come si vede dal video pubblicato sul sito del Corriere. Dopodiché, "mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto: 'Sei in ufficio? Salgo'. Ma da allora non l’ho più sentito".

"La differenza tra me e Draghi". Mario Monti fuori controllo, Parenzo e Concita a bocca aperta: la bordata

E il leader della Lega, presente in studio, ha quindi replicato fornendo la sua versione dei fatti: "Pensavo che si chiudesse con Conte, Letta, Speranza, Tajani. Quindi mi fiondo. Bisogna scegliere un profilo senza tessera di partito, dicono. Propongo la Cartabia ma dicono no. Salendo, invece di arrivare al sesto piano, mi sono fermato al quinto. Ero molto arrabbiato e deluso e parlando con i giornalisti ho detto: 'Secondo me è più serio a questo punto chiedere un sacrificio a Mattarella'. Poi le cose sono andate come sono andate".

Luigi Di Maio, "il Renzi del M5s". Travaglio insulta, il Fatto bombarda: la fine politica di Giggino?

E le cose sono andate come sappiamo: il presidente uscente Sergio Mattarella è stato rieletto, senza i voti di Fratelli d'Italia che invece sono andati a Carlo Nordio. Una scelta, quella di Matteo Salvini che ha fatto esplodere il centrodestra.

"Mattarella era contrario". Breda, voci inquietanti dal Quirinale: "Ora è imponderabile..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.