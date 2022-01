Luigi Di Maio "espulso dal M5s"? Scontro finale con Conte: chi è pronto ad accogliere il ministro

31 gennaio 2022 a

Venti di scissione agitano il Movimento 5 Stelle. Ormai è guerra aperta tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, con i rispettivi eserciti già schierati dopo quanto accaduto sul Quirinale. L’ex premier avrebbe raggiunto l’apice dell’insofferenza nei confronti del ministro degli Esteri: stando a quanto riportato da La Stampa, l’idea che circola tra i big grillini è che si sta andando verso un processo nei confronti di Di Maio.

L’accusa è di aver tramato nell’ombra durante l’elezione del presidente della Repubblica e soprattutto di aver sempre agito per favorire l’ascesa di Mario Draghi al Colle. Inoltre Di Maio avrebbe creato una corrente, vietata dallo statuto, e quindi si parla addirittura di una possibile sentenza di espulsione. Sempre secondo La Stampa, Conte non vorrebbe sporcarsi le mani e quindi a buttare fuori Di Maio dovrebbero essere gli iscritti M5s tramite il voto in rete. “Di Maio era in cabina di regia, lo avevo coinvolto - sono le parole del leader grillino - e ora dovrà chiarire i suoi comportamenti agli iscritti, non a me”.

Pronta la replica del ministro: “Non si è mai parlato di fare annunci roboanti su presunti accodi raggiunti con Pd e Lega. Non si provi a scaricare la responsabilità su altri”. Di Maio però non vuole arrivare alla scissione e all’addio al Movimento, che ha contribuito a costruire. Nel caso in cui fosse costretto a farlo, cadrebbe comunque in piedi: qualche settimana fa Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia, gli ha offerto un porto sicuro: Se ci sarà bisogno, potrai riunire il tuo gruppo e unirti a noi”.

