Giuramento Mattarella, Giorgia Meloni: "Bacchettata a Mario Draghi e magistratura, le sue parole le leggo così"

Giorgia Meloni non cambia idea sulla rielezione di Sergio Mattarella, ma allo stesso tempo fa sapere di aver apprezzato il discorso del presidente della Repubblica. “Ho condiviso diversi passaggi - ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, intercettata dai cronisti in Transatlantico - questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione, ma ho condiviso i passaggi sulle disuguaglianze, le donne, i giovani, la sicurezza sul lavoro”.

Su alcuni punti in particolare la Meloni si è detta molto d’accordo con Mattarella: “I passaggi più convincenti sono quello contro le correnti del Csm, la bacchettata al governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e segnatamente i diritti delle opposizioni. Questo non lo ha detto ma io lo interpreto così”. Riguardo alla funzione del Parlamento, il discorso di Mattarella è stato il seguente: “Appare necessario che il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi”.

Rispetto alla giustizia, il presidente ha sottolineato la necessità di un “profondo processo riformatore”, ritenendo “indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria”.

