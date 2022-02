Giorgia Meloni, dura replica a Matteo Salvini: "A chi si lamenta per gli applausi a Mattarella, chiarisco due cose"

03 febbraio 2022 a

Volano stracci nel centrodestra. Dopo il giuramento di Sergio Mattarella e le parole di Matteo Salvini (in chiaro riferimento a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia), ecco la replica della leader di FdI: "A chi si lamenta, per giustificare il suo incomprensibile voto a Mattarella, che Fratelli d’Italia oggi ha applaudito al giuramento, chiarisco due cose", scrive su Facebook senza mezzi termini.

Quali? Presto detto: "1. Noi rispettiamo le Istituzioni sempre. Una cosa è non sostenere la persona, altra non riconoscere il ruolo che ricopre (grazie ad altri)". "2. Ci sono dei passaggi del discorso di Mattarella che abbiamo condiviso. Quello nel quale ha citato Lorenzo Parelli, studente 18enne morto sul lavoro, quello contro gli scafisti, quello contro la violenza sulle donne, quello in cui attacca le correnti nella magistratura, e quello in cui spiega a Draghi che siamo ancora una Repubblica parlamentare".

Tutte cose, è la sua conclusione, che Fratelli d'Italia dice da tempo. "Per questo - tuona - abbiamo applaudito anche questi passaggi. Ciò non toglie che a differenza degli altri partiti, tra cui anche Lega e Forza Italia, noi non lo avremmo mai votato". Poco prima il leader del Carroccio si era così espresso: "Bene, visto che per giorni politici e giornalisti mi hanno criticato e attaccato per il lavoro svolto nella settimana appena trascorsa, oggi posso dire di essere orgoglioso e felice di aver offerto il mio contributo, al pari di altri, per la riconferma del Presidente Mattarella". Seppur senza citarla, quanto dichiarato da Salvini sembrava proprio indirizzato all'alleata di centrodestra.

