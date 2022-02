Sondaggio Pagnoncelli, il tracollo della Lega: "A quanti punti dalla Meloni", cifre dure per Matteo Salvini

05 febbraio 2022 a

a

a

Il primo sondaggio di Nando Pagnoncelli a una settimana dall’elezione del presidente della Repubblica è una batosta per la Lega. D’altronde Matteo Salvini è percepito dall’elettorato come uno degli sconfitti della partita per il Quirinale, e ciò si riflette sulle intenzioni di voto: il Carroccio ha perso l’1,7% ed è sceso al 18%, subendo nuovamente il sorpasso di Fratelli d’Italia.

"Qual è il mio problema con Salvini". Meloni, lo "strappo" sfugge di mano? "Sono questioni politiche, non personali"

Il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 19,3% (-0,2 rispetto al precedente sondaggio), mentre il primo è sempre il Pd, che ha aumentato il vantaggio ed è salito al 20,8% (+0,8). Tutto ciò è il riflesso condizionato dalla rielezione di Sergio Mattarella, da qui a fine legislatura tante cose possono cambiare: anche perché la quota degli astensionisti e degli indecisi è addirittura aumentata di due punti rispetto a dicembre, raggiungendo il 41,5%.

"Al suo punto massimo". Frattura Salvini-Meloni, drammatiche conferme da Guido Crosetto: cos'è successo (davvero)

Alle spalle di Pd, Fdi e Lega, continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, che è sceso al 15,5% (-0,4). D’altronde Giuseppe Conte viene percepito dal 19% degli elettori come il leader uscito peggio dalla rielezione di Mattarella. Bene, invece, Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è cresciuto tanto da portarsi a un soffio dalla doppia cifra (9,8%, +0,6). Più dietro la Federazione Azione/+Europa (3,9%) e Italia Viva (2,2%).

"A chi si lamenta per gli applausi a Mattarella...". ora è guerra vera: Meloni, mai cosi dura contro Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.