Silvio Berlusconi, il retroscena: "Azzerare i vertici di Forza Italia. E un nuovo partner", l'ultima rivoluzione politica?

Prima ancora di rifondare il centrodestra Silvio Berlusconi pensa di rifondare Forza Italia. Premesso che tutti i partiti sono usciti a pezzi dalla elezione del presidente della Repubblica, il Cavaliere ora vuole girare pagina e, come riporta Marco Antonellis in un retroscena su ItaliaOggi, durante gli incontri ad Arcore con i suoi fedelissimi ha detto chiaramente che metterà mano all'organizzazione del partito, rincuorato dai sondaggi che danno Forza Italia tra l'8 e il 9 per cento.

Adesso Silvio Berlusconi intende puntare sui territori, "lì dobbiamo essere più radicati", avrebbe avvertito i suoi. Pare che il Cavaliere stia cercando di cambiare i coordinatori regionali. Qualcuno parla addirittura di "azzeramento totale".

E poi c'è un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti. Negli ultimi comunicati ci sono parole nuove e concetti precisi. Insomma, Silvio si sta preparando, dopo quella del Quirinale, alla prossima "partita". Ad Arcore si mormora che sia in arrivo una vera e propria "rifondazione azzurra". E che questa avverrà con "partner nuovi, uno in particolare: ma il nome, almeno per il momento, è tenuto rigorosamente segreto". Di sicuro l'obiettivo è rivendicare la posizione centrista di Forza Italia e riportare il partito "alla centralità del centrodestra, al centro del centrodestra". Forse per questo, conclude Antonellis, "Berlusconi sta per lanciare la prima Università di Alta Formazione Politica in Italia? Staremo a vedere.

