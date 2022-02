Sergio Mattarella, "un grande elettore ha registrato tutto": dietro le quinte, il video che terremota il Parlamento

14 febbraio 2022 a

a

a

Il quotidiano Domani ha lanciato un’indiscrezione piuttosto clamorosa sui giorni della rielezione del presidente Sergio Mattarella. A quasi tre settimane di distanza da quei cinque giorni caotici, che sono poi terminati con la resa dei partiti e con la conservazione dello status quo istituzionale e politico, è infatti emersa una voce che sta gettando nel panico deputati e senatori.

"L'ira di Dio, ma da Mattarella solo...". Lo scandalo Palamara? Sallusti a valanga: "Ma bisogna fare cosa?" | Video

“Un grande elettore, impegnato nell’elezione del presidente della Repubblica - si legge su Domani - avrebbe registrato i giorni concitati del voto, munito di un dispositivo introdotto senza autorizzazioni all’interno dell’aula della camera dei Deputati”. Il quotidiano diretto da Stefano Feltri ha confermato queste voci: “Le registrazioni ci sono e sarebbero state consegnate a una troupe televisiva impegnata nella realizzazione di un servizio sui giorni concitati che hanno portato alla riconferma di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica”.

Sondaggio-bomba, il centrodestra è in tilt ma vola. Numeri mai visti prima, il doppio messaggio nascosto

Eppure questo servizio non è mai andato in onda: “Perché? - si chiede Domani - sarà stato bloccato oppure solo rimandato?”. Non resta che attendere il corso degli eventi: di certo c’è che sono alti la curiosità e il desiderio di scoprire cosa è stato ripreso in Parlamento in quei giorni concitati. La rielezione di Mattarella è sempre stata considerata il piano B, che si è poi concretizzato dinanzi all’incapacità dei partiti di trovare un altro candidato.

"Iniziata la fase tre". Mario Draghi, cosa sa Senaldi: perché il premier ora ha le mani libere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.