Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni col turbo e cala il Pd: sorpasso, FdI primo partito. M5s in picchiata

Come ogni lunedì che si rispetti, non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Quest’ultimo ha aggiornato i telespettatori riguardo alle intenzioni di voto degli italiani: quale sarebbe il verdetto delle urne se fossero indette le elezioni domani? Innanzitutto va rimarcato che il “partito dell’astensione” rimane sempre quello più alto, quindi sarà poi tutto da vedere in che modo si muoverà.

Nel frattempo però è avvenuto un cambio in vetta: Fratelli d’Italia ha infatti superato il Pd. Il partito di Giorgia Meloni è salito al 21,4% (+0,3 rispetto alla scorsa settimana), mentre quello di Enrico Letta ha pagato una flessione (21,1%, -0,4), la prima dopo un ottimo riscontro nei sondaggi immediatamente successivi la rielezione di Sergio Mattarella, che nell’area di centrosinistra è stata vissuta come una vittoria. Ha ormai perso parecchio terreno dal treno di testa la Lega, che è invece rimasta inchiodata al 17% (-0,1 in sette giorni): il momento politico per Matteo Salvini è complicato, ma la strada verso le elezioni del 2023 è ancora lunghissima.

Alle spalle del Carroccio continua a sprofondare il Movimento 5 Stelle: dopo la settimana caratterizzata dalla decisione del tribunale di azzerare la leadership di Giuseppe Conte, i grillini sono crollati al 12,8% (-0,5). A seguire Forza Italia che rimane più o meno stabile all’8% (-0,2), mentre la federazione composta da Azione e +Europa è cresciuta al 4,7% (+0,3).

