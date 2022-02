Luigi Bisignani, stoccata a Salvini e Berlusconi: "Umiliazioni e schiaffi, che ci state a fare nel governo?"

20 febbraio 2022 a

“Cosa stanno a fare nel governo Lega e Forza Italia?”. Se lo chiede apertamente Luigi Bisignani nel suo intervento sull’edizione odierna de Il Tempo. Commentando l’attualità politica, l’ex faccendiere ha innanzitutto proposto degli interrogativi di non facile risposta, a partire da quello che riguarda Mario Draghi: “È il premier ad esasperare deliberatamente gli animi per crearsi una via di fuga dalla politica italiana?”

Poi la stoccata al centrodestra di governo: “Fatta eccezione per Renato Brunetta e Giancarlo Giorgetti, che hanno un rapporto personale con il premier, perché i capi delegazione accettano di prendere schiaffi dal capo del governo, peraltro su questioni non dirimenti come il tetto de contanti e sulla sperimentazione animale?”.

Bisignani ha analizzato anche il cosiddetto “metodo Draghi”, che a suo dire sarebbe diventato strutturale: “Ci si presenta in Consiglio dei Ministri con testi di provvedimenti che nessuno ha mai visto prima, ad un certo punto la riunione viene sospesa, su richiesta di questo o quel gruppo di maggioranza, per ‘traccheggiare’ e far finta di condividere le scelte, poi si torna tutti dentro e alla fine i provvedimenti vengono approvati all'unanimità, salvo dichiarazioni successive dei leader di partito che preannunciano modifiche in Parlamento, per placare i gruppi in rivolta”.

