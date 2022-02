Ucraina, l'Anpi sta con Putin: "Guerra colpa della Nato", i partigiani italiani contro Biden "imperialista"

26 febbraio 2022 a

I partigiani condannano la Nato e, di fatto, difendono Vladimir Putin. Sul sito dell'Associazione nazionale dei partigiani italiani si legge: "Il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass da parte della Russia può portare il mondo a un passo dalla guerra ed è l'ultimo drammatico atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della Nato ad Est, vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia". Per questo l'Anpi auspica una trattativa guidata dall'Onu per ottenere una serie di condizioni. Gli screenshot del documento ufficiale pubblicato da Anpi sono stati condivisi su Twitter da Luciano Capone, giornalista del Foglio, al grido "Vergogna!".

"Biden cessi immediatamente sia le clamorose ingerenze nella vita interna dell'Ucraina iniziate fin dai tempi di Maidan, quando nel governo ucraino entrò la statunitense Natalia Jaresco, sia le sue dichiarazioni belliciste e le sue ininterrotte minacce nei confronti della Russia", si legge. Ancora: "La Nato non può e non deve intervenire in caso di precipitazione bellica, perché ciò avverrebbe in violazione dei suoi compiti, che sono limitati alla difesa dei soli Paesi membri dell'Alleanza". "Vanno avviate trattative per un sistema di reciproca sicurezza che garantisca sia l'Ue sia la Federazione russa".



Parole che piacerebbero a Putin, campione delle "non verità" stile 1984 di George Orwell. Una neolingua anti-americana e filo-russa che ribalta il senso di quanto sta accadendo e che ha fatto saltare sulla sedia Matteo Renzi. "Mi dispiace molto per la posizione assunta da un'associazione a cui io, e tutta la giunta, chiedemmo di iscriverci dopo l'elezione a sindaco di Firenze - ha dichiarato il leader di Italia Viva -. Le dichiarazioni dell'Anpi sul conflitto ucraino sono vergognose. I partigiani di 70 anni fa avrebbero saputo perfettamente da che parte stare. Attaccare l'imperialismo americano significa stare indietro con le lancette della storia".

