Calenda, bomba nel centrodestra: "Mai con Salvini e Meloni. Carlo vero leader, vado con lui"

18 marzo 2022 a

a

a

Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino sono ufficialmente entrati in Azione. Il partito di Carlo Calenda aumenta così la sua pattuglia di parlamentari: la metà sono ex berlusconiani, con il deputato Claudio Pedrazzini che si è unito alla causa soltanto qualche settimana fa. “Non c’è nessuna pesca a strascico”, fanno sapere fonti di Azione: “Abbiamo accolto con noi persone che possono vantare un’esperienza da amministratori locali, anche perché la sfida sarà quella di radicare il partito sul territorio”.

Carlo Calenda, un padre sotto-choc: scopre in diretta che sua figlia è al confine con l'Ucraina

Ma perché Osvaldo Napoli - che da Forza Italia era passato a Coraggio Italia - ha deciso di approdare in Azione? Lo ha spiegato lui stesso a Il Tempo: “Io da ex democristiano sono per il confronto. E mi hanno insegnato che ci si può anche scontrare, ma poi si va a prendere il caffè insieme. Calenda è un vero leader, di riconosciuta concretezza. Non vedo prospettive, io che sono un europeista convinto, in un’alleanza con Lega e Fratelli d’Italia”.

"Continua la 'pesca' in casa Salvini". Sondaggio Mentana, cifre pesanti per la Lega: fin dove si spinge la Meloni

Ma dicevamo di Calenda che fa il pieno di parlamentari ex berlusconiani: se Napoli e Pedrazzini sono gli ultimi due arrivati in Azione, in precedenza già c’erano Enrico Costa e Barbara Masini. In più la sinergia con +Europa sembra funzionare bene, dato che nelle intenzioni di voto i due partiti uniti sono stabilmente sopra il 5%. Ma Calenda non ha mai nascosto di puntare a ben altre cifre, sopra la doppia cifra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.