Giorgia Meloni, "a voi sembra normale?". FdI, il primo partito d'Italia censurato ai tiggì: ecco la prova

Per Giorgia Meloni il tempo che i telegiornali italiani danno al suo partito è davvero irrisorio. "Primo partito nei sondaggi, ma ecco lo spazio che alcuni dei principali Tg dedicano a Fratelli d’Italia", tuona la presidente di FdI in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "A voi sembra normale che l’opposizione abbia così poca voce a disposizione nei media?", sbotta la Meloni che allega una tabella con i dati ufficiali di Agcom.

Ecco dunque che dal primo al 28 febbraio il tempo dato a FdI e a Giorgia Meloni è stato del 3 per cento su Tg1 e TgLa7, del 4 per cento su Tg3 e SkyTg24, del 2 per cento su Tg4 e dell'1 per cento su Tgcom24.

Qui la tabella con le percentuali dello spazio di FdI nei telegiornali nazionali

Troppo poco? Forse sì se si considerano i sondaggi. L'ultimo, condotto da Swg per il telegiornale diretto da Enrico Mentana su La7 Fratelli d'Italia, in calo dello 0,1 per cento rispetto a una settimana fa, resta il primo partito con il 21,8 per cento dei consensi. A seguire c'è il Pd di Enrico Letta al 21,6, in crescita dello 0,3 in sette giorni. In risalita anche la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,2 per cento dei consensi salendo al 16,4. Distaccato il Movimento 5 Stelle, che perde ancora e scende al 12,9 per cento.

Subito dopo c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, in calo dello 0,2 per cento dei consensi in una settimana, con una percentuale che si attesta intorno al 7,8. Il partito nato da Azione e +Europa, invece, resta stabile al 5,2 per cento.

