Supermedia sondaggi, il balzo del Pd: di quanto stacca FdI e Giorgia Meloni. Che succede?

In diversi sondaggi Giorgia Meloni guarda tutti dall’alto, ma nella Supermedia realizzata da YouTrend/Agi e aggiornata al 31 marzo è ancora il Pd ad essere virtualmente il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. La distanza tra i dem e Fratelli d’Italia si è ormai assestata: sono sempre molto vicini, nell’ordine dei decimi di punto. Dietro ormai c’è il vuoto, con la Lega che si è definitivamente staccata ed è più vicina al Movimento 5 Stelle che alla coppia che guida i sondaggi.

Rispetto a due settimane fa, non è cambiato praticamente nulla sotto questo punto di vista: il Pd è al 21,5%, mentre Fratelli d’Italia è al 20,7%. Continua il leggero calo del partito di Matteo Salvini, che è dato al 16,4% (-0,2 rispetto alla precedente rilevazione). Brutte notizie anche per Giuseppe Conte: la cosiddetta “sceneggiata napoletana” sulle spese militari, con tanto di crisi di governo minacciata e di pugni battuti sul tavolo, non ha sortito effetti nei sondaggi. Il M5s ha infatti guadagnato appena un decimo, rimanendo bloccato al 13,5%.

Lieve risalita, invece, da parte di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è rilevato all’8,4% (+0,2) e chissà che in futuro non possa riportarsi fino alla doppia cifra. La federazione composta da Azione e +Europa è data al 4,7%, a seguire tutti i partitini del 2%: Italia Viva (2,2%, -0,3), i Verdi (2,1%, -0,3) e Sinistra Italiana (1,8%, -0,1).

