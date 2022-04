Giorgia Meloni, cannonata a Salvini e Forza Italia: "Tasse, vanno da Draghi? Problemi loro..."

13 aprile 2022 a

Giorgia Meloni a ruota libera. Ospite di Mario Giordano nella puntata di Fuori dal Coro in onda su Rete 4 martedì 12 aprile, la leader di Fratelli d'Italia ne ha una per tutti: per Mario Draghi ma anche per gli alleati di centrodestra. "Abbiamo il problema del gas russo e vogliamo passare alla dipendenza dell'elettrico cinese? A me non sembra una cosa intelligente quella che sta facendo l'Unione europea". La Meloni si scaglia contro la delega fiscale e in particolare sulla riforma del catasto, ricordando: "Draghi viene in Aula interrogato da FdI e dice una cosa che è falsa. Lui dice che la riforma del catasto non comporterà un aumento della tassazione sugli immobili, ma nei documenti del suo governo c’è scritto esattamente il contrario. L’hanno scritto loro che aumenta le tasse".

Da qui la stoccata a Forza Italia e alla Lega. Il conduttore incalza l'ospite chiedendo perché, a differenza di Antonio Tajani e Matteo Salvini, lei non vada dal presidente del Consiglio. Immediata la replica: "Tajani e Salvini stanno in maggioranza, il problema ce l’hanno loro perché io non ho votato la riforma del catasto e non voto la delega fiscale. Salvini e Tajani hanno fatto questa battaglia con noi e il centrodestra è stato compatto. Se Draghi vuole mettere la fiducia su una cosa, secondo me, non gliela devono votare".

Una chiara frecciata alla vigilia del vertice che ha visto azzurri e leghisti a Palazzo Chigi. Forza Italia e Lega, concluso il faccia a faccia con Draghi, hanno commentato: "Abbiamo ribadito l'importanza di non alzare tasse. È stato un incontro positivo. I tecnici si siederanno al tavolo per sistemare delle proposte. Ci rivedremo dopo Pasqua con il presidente del Consiglio e pensiamo che si possa chiudere positivamente" e si possa trovare "una soluzione". Ma alla Meloni le promesse continuano a non bastare.

