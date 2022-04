Fabrizio Pregliasco, "ecco cosa può aver colpito Mario Draghi": il sospetto-Covid dell'esperto

19 aprile 2022 a

Positivo al Covid, Mario Draghi. La notizia è piovuta nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, costringendo il premier a saltare il suo tour in Africa a caccia di accordi commerciali per la fornitura di gas. L'impellenza, ora, toccherà ai ministri Luigi Di Maio e Stefano Cingolani, rispettivamente titolari del dicastero degli Esteri e di quello della Transizione ecologica.

Secondo quanto si è appreso, il presidente del Consiglio è positivo al coronavirus ma asintomatico, la positività è stata rivelata con i tamponi di rito a cui si sottopone in quanto premier. E su quanto possa aver colpito Draghi, ora, dice la sua il virologo Fabrizio Pregliasco.

Ospite a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1, Pregliasco - Diretto sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano - ha affermato: "È probabile che Draghi abbia preso Omicron 3. Ora deve fare almeno sette giorni di isolamento e gli consiglierei di prendere degli antinfiammatori due volte al giorno, anche se è asintomatico. Il vaccino è efficace sulle forme gravi mentre la copertura ha qualche riduzione nell'arco dei mesi tanto che neanche la guarigione garantisce protezione a vita", ha affermato l'esperto.

Come detto, ora il tour in Africa spetta a Di Maio e Cingolani, che per la questione dell'approvvigionamento energetico visiteranno Angola e Congo, il tutto in due giorni. Gli incontri fanno seguito a quelli tenuti da Draghi in persona in Algeria lo scorso 11 aprile.

