Sondaggio Piepoli, quanto vale il partito unico Lega-Forza Italia: cifra clamorosa, terremoto nel centrodestra

Lega e Forza Italia, insieme, in un partito unico, potrebbero "valere anche il 30 per cento, ma a patto che tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ci sia sempre intesa". Secondo il sondaggista Nicola Piepoli, presidente dell'omonimo Istituto di rilevazioni statistiche, "se c'è filosofia comune - dice all'Adnkronos - se i capi pensano le stesse cose e possono collaborare tra di loro, direi che l'aumento in quota è notevole e un partito unico Lega-Fi possa arrivare anche al 30 per cento, purché, lo ripeto, ci sia benevolenza reciproca al vertice".

Numeri, quelli di Piepoli, che devono far riflettere i due partiti di centrodestra che sono nella maggioranza di governo a differenza di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che è l'unica all'opposizione. "Non escludo che Piepoli abbia ragione, e cioè che un nuovo partito a vocazione maggioritaria di centrodestra possa avere il trenta per cento dei voti", commenta Gianfranco Rotondi, presidente di "Verde è popolare".

"Non mi risulta però che Silvio Berlusconi voglia fondere Forza Italia con la Lega", osserva ancora Rotondi, "me ne avrebbe parlato, e non perché io conti qualcosa, ma solo perché in fatto di montaggio e smontaggio di partiti sono il suo consulente preferito".

