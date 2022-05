Sondaggio-Mentana, "la Meloni tocca il suo massimo storico": balzo di FdI e crollo del Pd

09 maggio 2022 a

"Giorgia Meloni tocca il suo massimo storico". Presenta così Enrico Mentana il sondaggio di Swg in onda su La7 lunedì 9 maggio. Il direttore del Tg, mostrando i numeri, ricorda l'ascesa di Fratelli d'Italia che vanta un ulteriore balzo. Il partito della Meloni passa infatti dal 22,1 di settimana scorsa al 22,6 di oggi, con un salto del +0,5 per cento. Va male questo giro al Partito democratico. Enrico Letta, in una sola settimana, dice addio allo 0,6 per cento, arrivando al 21.

Segue la Lega, anche il Carroccio in leggera diminuzione. Il partito di Matteo Salvini scende ancora al 15,6 per cento mentre cresce, seppur di poco, il Movimento 5 Stelle. L'opposizione del suo leader Giuseppe Conte alle armi in Ucraina, porta i grillini al +0,3 per cento e dunque dritti dritti al 12,8.

Poi è la volta di Forza Italia che rimane stabile, così come Azione +Europa. Il primo all'8 per cento, il secondo al 5,3. Infine ecco la sfilza di quelli che Mentana definisce la "banda del 2": Mdp Articolo 1 al 2,5 (+0,2), Italia Viva al 2,4 dopo essersi lasciata indietro il 2,2, anche i Verdi al 2,4 (+0,1 per cento) e infine Italexit che passa dall'1,9 al 2,1 per cento.

